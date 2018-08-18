شهدت نشاطات الموانئ الايرانية ارتفاعا في معدلات تصدير السلع بنسبة 10 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام (الايراني) الجاري.

وقال مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة الايرانية محمد علي حسن زاده، في تصريح صحفي اليوم السبت، ان موانئ البلاد شهدت ارتفاعا في السلع المصدرة بنسبة 10 بالمئة وفي المقابل شهدت انخفاضا في السلع المستوردة بنسبة 15 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف، ان تغيير سعر صرف الدولار الاميركي في مقابل الريال الايراني خلال الاشهر الماضية ادى الى ارتفاع قيمة الصادرات حيث باتت نشاطات التصدير ايجابية في معظم موانئ البلاد.

وتابع: ان اجمالي الصادرات في ميناء عسلويه / جنوب ايران/ لامس خلال هذه الفترة مليونين و 700 الف طن وهو مايدلل على زيادة قدرها 200 الف طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفت الى ان تصدير المواد النفطية من ميناء خارك بلغ خلال هذه الفترة 35 مليونا و 600 الف طن وهو مايعكس ارتفاعا قدره مليونين و 600 الف طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

المصدر: وكالة انباء فارس