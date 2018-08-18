تستضيف طهران أول معرض دولي للاقتصاد والاستثمارات السياحية اعتبارا من 26 ولغاية 29 آب/ اغسطس الجاري.

ويقام المعرض برعاية منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في المقر الدائم لمعارض سوق ايران الكبير (ايران مال).

ويهدف المعرض الى تقديم الامكانيات والطاقات المتاحة في قطاع صناعة السياحة والفندقة والصناعات المرتبة والمزيد من تعريف السياح والمسافرين الايرانيين والاجانب بالمناطق السياحية لاسيما في المحافظات والمناطق المجهولة.

كما يهدف الى صنع الارضية للتعاطي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المجال السياحي وتحديد المشاكل والعقبات ونقاط القوة والضعف فيه والارتقاء بمكانة هذه الصناعة بين المسؤولين الحكوميين وشرائح المجتمع.

المصدر: وكالة انباء فارس