أعلنت قوات مشاة البحرية المكسيكية، الجمعة، اكتشافها معملا سريا للمخدرات في الجبال الواقعة خارج عاصمة ولاية سينالوا، حيث دمرت 50 طنا من مخدر الميثامفيتامين.

وقالت البحرية في بيان إن قواتها عثرت على المختبر بعد أن أشارت معلومات مخابراتية إلى أن أطنانا من المخدرات يجري انتاجها في منطقة تبعد نحو 19 كيلومترا خارج كولياكان عاصمة الولاية.

وفي صور قدمتها السلطات، ظهر اثنان من جنود مشاة البحرية يرتديان بزتين عازلتين يفحصان عشرات من الصناديق البلاستيكية في غابة جبلية. وقال البيان إن المخدرات كانت مخبأة تحت الأرض في منطقتين إلى جانب براميل المواد الكيماوية التي تستخدم في إنتاج الميثامفيتامين.

وقالت الوزارة إن المخدرات أحرقت في الموقع، بسبب صعوبة الوصول إلى ذلك الموقع النائي.

وتصنف المكسيك من أكبر موردي الميثامفيتامين للولايات المتحدة، كما أنها المصدر الرئيسي للهيروين. وتعد أيضا الطريق الأساسي للكوكايين الذي يتم تهريبه للشمال، وتعد ولاية سينالوا مقر العصابة القوية التي كان يديرها سابقا خواكين “إل تشابو” جوزمان الذي يواجه المحاكمة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: سكاي نيوز