تكشفت روسيا عن جيل جديد من الأسلحة، يضم كافة الأصناف بما فيها مدمر الدرونات، وذلك في المنتدى الصناعي العسكري “الجيش 2018″، المزمع الأسبوع المقبل في حديقة “باتريوت” في ضواحي موسكو. وسيعرض منتدى الجيش لعامة الناس لأول مرة، نظام مدفعية “ديريفاتسيا” ذاتي الحركة للدفاع الجوي، وهو واحد من مستجدات المنتدى والمبتكرات العسكرية الأكثر تطورا وتقدما، حسب مصدر مقرب من منظمي المعرض.

واعتبر المتحدث باسم مجمع الصناعات العسكرية، أن هذا النظام المدفعي يعد فخرا للصناعة العسكرية الروسية، كونه “يستطيع أن يصطاد الطائرات بدون طيار والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وطائرات الهليكوبتر بقذائفه من عيار 57 ملم.

ووفقا للبيانات العامة المتداولة في المصادر غير السرية، فإن هذا النظام المدفعي قادر على إسقاط صواريخ كروز وصواريخ “جو-أرض” وصواريخ أنظمة النار الطائرة، وتدمير الأهداف الأرضية والسطحية. وطوّرت الصناعات العسكرية لهذه الأنظمة المدفعية أجيالا جديدة من القذائف، وأفاد مصدر مطلع لوكالة إنترفاكس بأنه تمت بنجاح في يونيو الماضي تجربة هذا النظام المدفعي، واختيار الذخيرة المناسبة له.

وأعلن غيورغي زاكاميني مدير عام البحوث المركزي في أحد معاهد شركة “أورال فاغون زافود” أواخر مارس الماضي، خلال معرض دفاعي في يريفان عاصمة أرمينيا، أن النموذج الأول من المدفع ذاتي الحركة المضاد للطائرات “ديريفاتسيا”، تم ابتكاره بنجاح والعمل جار على تجربته في كافة الظروف القتالية.

المصدر: موقع روسيا اليوم