أصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا الجمعة احتجت فيه على لتقرير نشره البنتاغون الخميس، قال فيه إن بكين تستعد لضرب واشنطن وحلفائها، معتبرة أن ما جاء في التقرير تكهنات مضللة.

وقالت الوزارة إن تقرير البنتاغون أساء تفسير نوايا بكين الاستراتيجية وضخّم “ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني”، مؤكدة أن “الجيش الصيني يبدي اعتراضه التام وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي”.

وأوضحت أن الصين تقوم بتنمية سلمية لجيشها وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية، تساهم بشكل دائم في السلام العالمي، مؤكدة أن “الانتقاد الوارد في التقرير الأمريكي محض تكهنات مضللة”.

ولفتت إلى أن “تحديث الجيش الصيني يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي”.

ويوم الخميس، نشر البنتاغون تقريره السنوي، وقال فيه إن الجيش الصيني وسع خلال السنوات القليلة الماضية عملياته التي يبدو أنها “تدريب على توجيه ضربات” لواشنطن وحلفائها.

المصدر: وكالات