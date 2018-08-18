أكدت الحكومة الروسية تصميمها على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) والتطبيق الكامل لبنوده.

وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته الجمعة، أن روسيا تواصل وبصورة منتظمة تنفيذ كافة الالتزامات المشار إليها في الاتفاق النووي، حيث تشرف شركة “روسآتوم” الحكومية الروسية للطاقة الكهرذرية على تنفيذ سلسلة من المشاريع من شأنها ضمان تنفيذ شروط الصفقة النووية.

وأكدت الوزارة أن التعاون بين روسيا وإيران يأتي في سياق الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومع الاحترام التام لبنود الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتحت رقابة منظمة حظر الأسلحة النووية.

ومن بين تلك المشاريع العمل المشترك على إعادة هيكل مجمعين لأجهزة الطرد المركزي في منشأة “فوردو” التي سبق أن جرى فيها تخصيب اليورانيوم، وذلك لتحويلها إلى إنتاج النظائر المستقرة التي ستستخدم للأغراض المدنية، الصناعية والطبية.

وتخزن في الأراضي الروسية كميات من الوقود النووي تحتوي على اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% لتلبية احتياجات مفاعل طهران للأبحاث. ويتم تسليمها لإيران بدفعات لا يتجاوز وزنها 5 كيلو، بطلب من الجانب الإيراني وبعد الحصول على تأكيد من منظمة حظر الأسلحة النووية بشأن استيفاء كل الشروط اللازمة لذلك.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الدفعة الأولى من تلك الوقود نقلت لإيران في مطلع العام 2017، ويتم الآن التحضير لإرسال الدفعة الثانية.

وأكدت موسكو استعدادها لمساعدة الحكومة الإيرانية في التعامل مع فوائض اليورانيوم المنخفض التخصيب والذي لا يسمح لطهران بأن تزيد احتياطياته على 300 كيلو.

المصدر: وكالات