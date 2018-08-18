أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 18-08-2018

النهار

من تعقيدات التأليف إلى أزمة مفتوحة!

الاخبار

برّي للحريري: لن نقبل بحرق الوقت

المستقبل

«التهدئة» تحت الاختبار: شهيدان و270 مصاباً في غزة

اللواء

«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى

تعثر عودة النازحين يسبق باسيل إلى موسكو.. و«القوات» تعتبر السيادية بين الحقائب الأربع

الديار

قرار المحكمة الدولية والعلاقات مع سوريا وحصة التيار والرئيس 11 وزيراً

ستؤدّي الى عدم تأليف الحكومة والبلاد ذاهبة نحو ازمة كبيرة

الجمهورية

التأليف يغيب في العُطلة والأسفار… و«القوات»: شروط باسيل تعجيزية

البناء

بوتين وميركل وتفاهم حول سورية… تمهيداً للقمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية

واشنطن تضع الحكومتين اللبنانية والعراقية في عهدة الثنائي «هوك وجيفري»

بري: لن نسمح بالمماطلة في تشكيل الحكومة… والناشف: كيف تكون الحكومة بدون القوميين؟

المصدر: صحف