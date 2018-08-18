تظاهر آلاف الأرمن الجمعة في العاصمة يريفان دعما لرئيس الوزراء الإصلاحي نيكول باشينيان بمناسبة مئة يوم على تسلمه منصبه لـ”مكافحة الفساد”.

وتصدر باشينيان التظاهرة التي سارت عبر شوارع يريفان إلى ساحة الجمهورية، في وسط المدينة. وقال باشينيان للمتظاهرين “أود اطلاعكم على ما تم إنجازه منذ أن انتخبت رئيسا للوزراء قبل مئة يوم”.

وفي نيسان/أبريل الماضي، حشد النائب السابق المعارض عشرات الآلاف لحوالى 20 يوما ضد الرئيس السابق سيرج سركيسيان وحزبه الجمهوري الحاكم المتهم بعدم محاربة الفساد والفقر.

وفي 23 نيسان/أبريل، استقال سيرج سركيسيان بشكل مفاجئ، وفي 8 ايار/مايو تم انتخاب باشينيان رئيسا للحكومة من قبل البرلمان.

وقال باشينان “اليوم، لا يوجد فساد في أرمينيا”، مشيرا الى أن “هدفه هو الارتقاء بالعلاقات الروسية-الأرمنية إلى مستوى جديد غير مسبوق في التاريخ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية