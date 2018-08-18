أعلنت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة أنها شنت هذا الأسبوع هجمات على مجموعات مسلحة في ولايتي كيفو الشمالية وإيتوري الواقعتين في شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الكابتن ماك هازوكاي إن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة في ولاية كيفو الشمالية أتاح لها استعادة أربع مناطق في مقاطعة لوبيرو كانت بأيدي جماعة “أن دي سي- المجددة” بزعامة أمير الحرب “الجنرال” غيدون، مشيرا إلى أن هذه المناطق هي ماهانغا وماسيكيسيكي وكاغيري وكاسوغو.

وأضاف إن “الحصيلة هي عشرة قتلى والعديد من الجرحى في صفوف العدو، بين القتلى هناك مسؤولون في هذه الحركة المتمردة، أما في صفوفنا فسقط قتيل وجريحان”. وأكد المتحدث أن “الهجوم متواصل لاستعادة كل المناطق المحتلة من قبل هؤلاء الـ ماي ماي المتمردين”.

وفي ولاية إيتوري المجاورة شن الجيش هجوما على حركة مسلحة أخرى من الماي ماي هي “سيمبا”. وقال الليفتنانت جول تشيكودي المتحدث باسم الجيش في المنطقة إن الهجوم أسفر عن “سقوط سبعة قتلى في صفوف العدو، أما في صفوفنا فسقط قتيل واحد”.

وأوضح أن المعارك دارت الثلاثاء في منطقة ماكيمبيليو في مقاطعة مامباسا”. وأضاف أنه في ولاية إيتوري أيضا نهب مسلحون من حركة “قوات إيتوري للمقاومة الوطنية” قرية ندوغو (55 كلم جنوب بونيا عاصمة الولاية).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية