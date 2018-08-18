أفادت وثائق قضائية نشرت الجمعة أن السلطات الأميركية ما زالت تحتجز أكثر من 550 طفلا مهاجرا دخلوا الولايات المتحدة خلسة وذلك بعد ثلاثة أسابيع على قرار قضائي يجبر الحكومة الفدرالية على لم شمل الأطفال المهاجرين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم.

وأظهرت الأرقام أنه من بين هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 565 طفلا والذين يتولى رعايتهم مكتب إعادة إسكان اللاجئين التابع لوزارة الخدمات الاجتماعية هناك 24 طفلا تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو ما دون.

وأوضح المكتب أن ذوي 366 من هؤلاء الأطفال لم يعودوا في الولايات المتحدة ما يعني أن عملية لم شملهم باتت صعبة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية