الصحة الفلسطينية: شهيدان واصابة أكثر من 270 فلسطيني جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2018 - 00:02
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آلاف المواطنين الفلسطينيين يشاركون في مسيرات جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى" عند حدود قطاع غزة
شهيدان وأكثر من 250 جريحا برصاص الاحتلال جراء اطلاق النار على المتظاهرين عند الشريط الفاصل مع غزّة
الشهيدان هما سعد أكرم أبو معمر (26 عاماً) وكريم ابو فطاير (30 عاما)
استشهاد شاب فلسطيني بعد اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يعتدون على المصلين الفلسطينيين بالضرب في ساحات المسجد الأصى
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: المباحثات مع الجانب المصري بالقاهرة ستستمر حتى الأحد لتثبيت وقف إطلاق النار
البطش: متمسكون بحق الرد على أي جريمة يرتكبها العدو مهما كلّف الثمن
الرئيس نبيه بري: لن نقبل باستمرار حرق الوقت وتأجيل تنفيذ بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة
الرئيس بري: أدعو الى لملمة الوضع واطلاق ورشة وطنية عاجلة لتعويض غياب مؤسسات القطاع العام
الرئيس بري: نريد حلولا جذرية لأزمة الكهرباء لا تعتمد على البواخر المستأجرة أو على الابقاء على افخاخ المولدات
شهيدان وجريحان جراء غارات لطائرات العدوان السعودي الامريكي على مناطق مدنية في الحديدة
عشرات آلاف اليمنيين يشاركون في مسيرة حاشدة في العاصمة صنعاء تحت عنوان "أمريكا والسعودية صناع الغلاء"
مصدر عسكري يمني: قتلى وجرحى في صفوف المسلحين التابعين لقوى العدوان خلال التصدي لمحاولة تقدم لهم في جبل الدود بجيزان
الأمم المتحدة توجه دعوة إلى حكومة عبد ربه منصور هادي و"أنصار الله" إلى محادثات في جنيف في 6 أيلول/سبتمبر المقبل
وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان: أنقرة سترد في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة
بكجان: تركيا ردت على العقوبات الأميركية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وستواصل القيام بذلك
وزارة الخارجية الامريكية تعلن التراجع عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل البرامج في سوريا
البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء بأغلبية مطلقة بلغت 172 صوتا
الصحة الفلسطينية: شهيدان واصابة أكثر من 270 فلسطيني جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة العودة
منذ 50 mins
17 August، 2018
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