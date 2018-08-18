تابعت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة اليوم تضييق الخناق على إرهابيي “داعش” في تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية ودك أوكارهم وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش مدعومة بالقوات الرديفة تابعت عملياتها على محاور الرحبة وتل غانم وام مرزخ وقبر الشيخ حسين باتجاه تلول الصفا لتضييق الخناق على ما تبقى من إرهابيي “داعش” فيها وتدمير أوكارهم وشل تحركاتهم والقضاء عليهم. ولفتت إلى أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مركزة وبالغة الدقة بسلاحي الجو والمدفعية ضد أوكار ومقار لإرهابيي “داعش” المتحصنين في التلول ما أسفر عن تدمير تحصيناتهم والقضاء على عدد كبير منهم.

وبينت الوكالة أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” في محيط قبر الشيخ حسين على اتجاه تلول الصفا استخدمت فيها مختلف الوسائط النارية المناسبة مع طبيعة المنطقة المليئة بالجروف والمغاور والكهوف وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بالقوات الرديفة تمكنت قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا التي تعتبر أبرز معاقل إرهابيي تنظيم “داعش” في عمق بادية السويداء وقطع طرق الإمداد إليها وذلك في إطار العملية العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من البؤر المتبقية للتنظيم التكفيري.

المصدر: وكالة سانا