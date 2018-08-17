أعلنت الخارجية الأمريكية عن تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى العراق جيم جيفري مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو معنياً بالإشراف على المحادثات بخصوص انتقال سياسي في سوريا.

وفي سياق آخر قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إنه لن يتم تقديم أي تمويل دولي لإعادة إعمار سوريا قبل بدء عملية سياسية “جادة ولا رجعة فيها” بقيادة الأمم المتحدة، وذلك مع قيام الولايات المتحدة بإعادة توجيه ملايين الدولارات من التمويل المخصص لإرساء الاستقرار بالمناطق المستردة من تنظيم “داعش” في سوريا لأغراض أخرى.

المصدر: سبوتنيك