هرع عمال الإنقاذ الجمعة إلى ولاية كيرالا في جنوب الهند حيث أسفرت فيضانات عن مصرع 324 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها رئيس حكومة الولاية بينارايي فيجايان الذي حذر من تجدد هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلن فيجايان في تغريدة أن ولايته في جنوب الهند تشهد “أسوأ فيضانات منذ قرن”، وأن “324 حياة أزهقت” خلال عشرة أيام من الفيضانات في الولاية التي تعد وجهة سياحية، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 164 شخصا.

وفي مواجهة هذه الأزمة “الشديدة الخطورة” تجري عمليات إنقاذ لأشخاص حاصرتهم مياه الفيضانات، وتم حتى الآن إنقاذ الآلاف. لكن نحو ستة آلاف شخص لا يزالون محاصرين.

وتشارك نحو 30 مروحية عسكرية و320 زورقا في عمليات الانقاذ في الولاية التي تشهد أسوا فيضانات منذ قرن من الزمن. وانضم صيادون من المنطقة إلى جهود الإغاثة.

وقال (ب. ه. كوريان.) وهو مسؤول كبير في حكومة الولاية “نقوم بنشر مزيد من الزوارق والجنود لتعزيز عمليات الإنقاذ”.

وتلقي المروحيات المساعدات الغذائية والمياه، كما تعمل قطارات على نقل مياه الشرب إلى كيرالا.

وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية الهندية شهدت منطقة إيدوكي في ولاية كيرالا تساقط 321 سنتم من الامطار منذ مطلع حزيران/يونيو، وباتت عمليا معزولة عن باقي الولاية.

والجمعة أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أنه بحث الأوضاع مع فيجايان، في وقت أرسلت أعداد إضافية من الجنود وعمال الإنقاذ إلى الولاية المنكوبة، وأعلن مودي عبر تويتر “سأزور كيرالا مساء (الجمعة) لتفقد الأوضاع”.

وتشهد كيرالا الولاية السياحية الواقعة جنوب غرب الهند، سنويا هطول أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر إلا أن الأضرار التي سجلت حتى الآن هي الأسوأ منذ قرن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية