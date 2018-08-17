اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض انه ” لم يعد خافيا ان البلد يمر في حالة اقتصادية حرجة، وهذه الحالة استندت الى ظروف وسياسات ومحاصصات ومناكفات سياسية وطائفية وهدر وفساد افضى الى ما وصل اليه البلد على المستوى الاقتصادي”.

واشار خلال رعايته “المهرجان السنوي التراثي” في الخيام والذي اقامته البلدية تحت عنوان مهرجان “الانتصار الالهي” الى ان ” بلدنا في عين الازمة ونحن امام مسؤوليات كبيرة، وعلينا التعاطي مع هذه المرحلة بكثير من المسؤولية، فامام البلد أشهر حرجة علينا ان نتعاطى بكثير من الحكمة والمسؤولية لتقطيع هذه المرحلة الحرجة”.

واوضح النائب فياض ان “العام 2019 يحمل إشارات واعدة كثيرة تستند الى مرتكزات أساسية يجب ان لا نفرط فيها كلبنانيين، اولا نحتاج الى حكومة مع سياسات بناءة وحوكمة تتيح وقف الفساد وترشيد السياسات ورفع جودة الانتاج في اداء مؤسساتنا على مستويات مختلفة “.

وأعرب عن أسفه، في أن ” جانبا من الاداء الذي تؤديه بعض القوى لا يسهل عملية تشكيل الحكومة التي نحتاجها في أسرع وقت ممكن”.

وأشار الى اننا “على موعد في العام 2019 عن التنقيب عن النفط والغاز ومن شأنه ان ينقل المناخ الاقتصادي في هذا البلد الى مرحلة اكثر استقرارا تتحسن فيها المؤشرات على الصعيد الاقتصادي”.

وراى النائب علي فياض الى اننا ” كلبنانيين امام فرصة في ان يندرج لبنان في إطار عملية إعادة إعمار سوريا ، وهي عملية كبيرة ذات عوائد اقتصادية كبيرة ومن الخطأ الجسيم ان يضيع اللبنانيون هذه الفرصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام