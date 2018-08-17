استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري في مكتبه، “تكتل الجمعيات والروابط الاهلية في بيروت” برئاسة المسنق محمود اسماعيل الذي أكد ضرورة الاستمرار باللقاءات لما فيه مصلحة بيروت وأهل بيروت، وقال “جئنا للتهنئة بمناسبة النصر الإلهي على العدو الصهيوني الذي تحقق في مواجهة عدوانه عام 2006 بفضل الله اولا وبفضل المجاهدين وصمود الاهالي في بيروت عاصمة المقاومة ومختلف المناطق، ولنجدد تمسكنا بالمقاومة سبيلا لتحرير فلسطين، وتم تسليم مذكرة باسم التكتل تضمنت مطالب أهل بيروت لانهاء المشاريع الانمائية والبيئية وازمة الكهرباء والنفايات، وعن الانتخابات التي أجريت أخيرا، أكد التكتل أن أبناء بيروت الاوادم أثبتوا مدى التزامهم من يمثلهم في إطار العمل اللاطائفي واللامذهبي، بعيدا عن الفتنة الطائفية والمذهبية”.

بدوره رحب النائب شري بالوفد شاكرا “جهود الجمعيات البيروتية واهالي بيروت جميعا في رفض التحريض المناطقي والمذهبي وترجمة رفضهم في صناديق الاقتراع، بغض النظر لمن اقترعوا”، وشدد على “حرص المقاومة وحزب الله على حفظ بيروت وكل لبنان والاستعداد الدائم لمواجهة أي عدوان”.

وعن مطالب بيروت ومختلف المناطق قال “إن مشكلة المياه ستحل نهائيا خلال عامين”، منوها بدور مجلس الانماء والاعمار في هذا المجال، “وهناك اعمال اخرى ستنجز في انتظار تشكيل الحكومة التي يجب أن تقوم بدورها لمعالجة الكثير من المشاكل التي تراكمت بفعل المعوقات المصطنعة والبعيدة عن التواضع والاحجام الحقيقية للاطراف المعرقلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام