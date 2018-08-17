أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل “لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لأزمة الكهرباء”.

موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية الدكتور فادي عسلي، وقد أطلع خوري رئيس الجمهورية على القرار المتخذ في شأن تركيب عدادات للمولدات الكهربائية ونتائج الاتصالات الجارية مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا التدبير.

بعد اللقاء، أوضح خوري ان الرئيس عون شدد على اهمية تطبيق هذا القرار في الوقت المحدد له “انطلاقا من دعوته الدائمة الى تطبيق القوانين وضرورة سهر الادارات المختصة على تنفيذها”.

وأضاف “شدد فخامة الرئيس على أهمية تعاون الوزارات المعنية ولاسيما وزارتي الطاقة والمياه والداخلية في تطبيق القرار المتخذ”، مشددا على ضرورة “تجاوب اصحاب المولدات حفاظا على مصلحة المواطنين، ولاسيما ان الاجراء عادل ويحفظ حقوق الجميع، كما ان ما يقدمونه هو خدمة عامة لا يمكن ان تتوقف لأي سبب كان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام