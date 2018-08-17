أصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ21 التي تحمل عنوان “جمعة الثوار من أجل القدس والأقصى”.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية أن عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا في مسيرة العودة وكسر الحصار تجاه السياج الزائل في مخيمات العودة كافة شرق قطاع غزة قبل بدء الفعاليات بشكل رسمي.وأشارت إلى ان المشاركين أشعلوا إطارات السيارات لمنع الرؤية لدى القناص الصهيوني، إضافة إلى التجهيز لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية كوسيلة للدفاع عن أنفسهم من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم كافة أنواع الأسلحة والرصاص القاتل المحرم دولياً دون مراعاة للقوانين والحقوق الدولية الانسانية.

المصدر: فلسطين اليوم