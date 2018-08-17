مصرع أعداد من العدوان وتدمير 3 آليات خلال كسر زحفهم غرب التحيتا بالساحل الغربي (مصدر عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2018 - 16:35
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مصرع أعداد من العدوان وتدمير 3 آليات خلال كسر زحفهم غرب التحيتا بالساحل الغربي (مصدر عسكري يمني)
منذ 49 mins
17 August، 2018
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