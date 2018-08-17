قال اختصاصي التغذية مرتضى صفوي إن الأشخاص الذين يأكلون حبوب الصنوبر ينخفض احتمال تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية وفيتاميني A و E.

واضاف مرتضى صفوي في حوار مع مراسل وكالة أنباء فارس “إن حبوب الصنوبر تعتبر ضمن المكسرات التي تشبه غيرها مثل الفستق والبندق وتحتوي على ميزات غذائية عديدة”.

وتابع: إن حبوب الصنوبر تحتوي على فيتامينات E ، K ، ونسبة من فيتامين A ، كما تعد نوعا من مضادات الأكسدة القوية ، وخصائصها تتمثل في أن الأحماض الدهنية غير المشبعة ذات رابطة مزدوجة ، مثل زيت الزيتون مفيدة لصحة القلب.

ونوه اختصاصي التغذية الى إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون في الدم ، والدهون الثلاثية ، وارتفاع ضغط الدم ينصح بتناول حبوب الصنوبر لانها تقوي نظام الأوعية والدورة الدموية.

ولفت الى ان هذا النوع من المكسرات ذات طبيعة حارة، موضحا، “إن استهلاك حبوب الصنوبر ينتج الطاقة للأفراد ويمكن أن يمنع تطور أمراض التمثيل الغذائي وبعض أنواع السرطان”.

ووصف حبوب الصنوبر بأنها من المواد الغذائية القيمة، وتحتوي على طاقة تكافئ 600 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وبسبب وجود الأحماض الأمينية، فإنها تعدّ أيضا نوعاً من البروتين.

المصدر: وكالة انباء فارس