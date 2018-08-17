أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن واشنطن قامت بتعليق برنامج التدريب العسكري الأميركي للجنود الباكستانيين، وذلك في إطار القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي والذي يقضي بوقف تنفيذ برنامج تقديم المساعدات المالية الأميركية لباكستان في مجال الأمن.

وقال ممثل وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل “كانت الولايات المتحدة الأميركية علي مدى الأعوام العديدة الماضية تقوم بتدريب العسكريين الباكستانيين في إطار برنامج التعليم العسكري الدولي والتدريب، إلا أنه اعتبارا من كانون الثاني/يناير من العام الحالي تقرر تعليق الدعم الأميركي لباكستان في مجال الأمن”.

وأضاف فيصل أن “البرنامج المشترك الخاص بتدريب العسكريين قد تأثر هو الأخر بالقرار إلا أن الطرفين يرغبان في إيجاد حلول للمشاكل القائمة”.

المصدر: سبوتنيك