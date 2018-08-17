اكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة معصومة ابتكار بان الحكومة زادت من دعمها للشريحة النسوية بحيث ان 30 بالمائة من المناصب الادارية الحكومية ستتولاها السيدات حتي نهاية الخطة التنموية الخمسية السادسة (2017-2021).

وقالت ابتكار في تصريح لها خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران، ان دور النساء بارز في الاقتصاد المقاوم والعمل والانتاج وبناء عليه فقد جعلت الحكومة امكانياتهن في جدول الاعمال.

واضافت، ان مكانة الشريحة النسوية قد ارتفعت في فترة حكومة التدبير والامل (الماضية والحالية) وان مشاريع مهمة هي الان قيد التنفيذ في جميع المحافظات مثل المشروع الوطني للحوار الاسري.

واوضحت مساعدة رئيس الجمهورية بان وثيقة الرقي باوضاع المراة والاسرة هي الان قيد الاعداد وسيتم تنفيذها في جميع المحافظات بعد الانتهاء من صياغتها.

المصدر: وكالة ارنا