قال السكرتير الصحفي للرئاسة التشيكية ييرجي أوفتشاتشيك إن “المشاكل الصحية التي يعاني منها الرئيس التشيكي ميلوش زيمان لا تؤثر على أنشطة رئيس البلاد”، وتابع “يعتقد أن السياسة تتم بالرأس وليس بالقدمين”.

وأضاف أوفتشاتشيك في حديث له الجمعة “ليس سرا ونحن نتحدث عن ذلك علنا تماما أن ميلوش زيمان يعاني من مرض السكري وهناك مشاكل مع قدميه ولذلك هو مضطر لاستخدام عصا”، واوضح ان “الرئيس نفسه عبر عن ذلك ولكن السياسة هي الرأس لا الساقين”، وأكد ان “المشاكل الصحية الحالية لا تأثير لها على أنشطة ميلوش زيمان”.

المصدر: سبوتنيك