نفذت قوات حرس الحدود في طاجيكستان وأوزبكستان مناورات مشتركة بهدف رفع التأهب للتصدي لأي اختراق ارهابي.

وأعلن السكرتير الصحفي باسم دائرة حرس الحدود التابع للجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان محمد أولوغ حجاييف في حديث له الجمعة أن “قوات حرس الحدود من طاجيكستان وأوزبكستان نفذت من خلال مشروع مشترك مهمة التصدي لاختراق عصابة مسلحة من أفغانستان المجاورة”.

وقال حجاييف “جرى أول مشروع تكتيكي خاص جيحون-2019 لرجال حرس الحدود في البلدين عند نقطة التقاء الحدود الدولية للدول الثلاث – طاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان في منطقة شارتوز”، وتابع “يهدف المشروع يشكل رئيسي إلى تعزيز الحدود مع أفغانستان بسبب الوضع الصعب في البلاد المجاورة، فضلا عن منع التهديدات الخارجية لطاجيكستان وأوزبكستان، وتنظيم التفاعل والتنسيق بين وحدات حرس الحدود بشكل يومي”.

المصدر: سبوتنيك