دعا حراك المتعاقدين، في بيان، الى التظاهر والاعتصام عند العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 30 آب في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد اللجان النيابية المشتركة، للمطالبة “بحقوق المتعاقدين في التعليم الرسمي ثانوي والاساسي وحل معضلة المستعان بهم وتثبيت الاساتذة في المواد الاجرائية”.

وأكد رئيس الحراك حمزة منصور “رفض تخفيض ساعات المتعاقدين والغاء عقودهم”، داعيا جميع المتعاقدين الى المشاركة في التحرك والتظاهر، على ان يعقد الحراك مؤتمرا صحافيا عند الساعة الحادية عشرة قرب تمثال رياض الصلح.

المصدر: الوكالة الوطنية