إذا كنت مدخنا وجاهدت نفسك للإقلاع عن هذه العادة الضارة بالصحة، فإنه يتعين عليك أن تنتبه إلى وزنك، فالكثيرون يكتسبون وزنا بعد ذلك مما يعرضهم لمخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

فقد وجدت دراسة أن اكتساب خمسة كيلوغرامات من الوزن الزائد بعد التوقف عن التدخين يزيد مخاطر الإصابة بالسكري بنحو 15 في المئة، وكلما زاد الوزن زادت الاحتمالات، لكن هذه المخاطر تبدأ في التراجع بعد خمس إلى سبع سنوات لتتساوى مع احتمالات الإصابة عند غير المدخنين.

وأشار الباحثون الذين نشروا الدراسة في دورية نيو إنجلاند الطبية إلى أن أي مخاطر صحية تنجم عن اكتساب بضعة كيلوغرامات من الوزن لا تمثل شيئا إذا ما قورنت بالفوائد الكبيرة للإقلاع عن التبغ.

وقال رئيس فريق البحث الدكتور تشي سون من كلية هارفارد تي.إتشتشان للصحة العامة في بوسطن لرويترز هيلث في مقابلة عبر الهاتف: “كلما زاد وزننا كلما زادت احتمالات الإصابة. لكن احتمالات الإصابة بالسكري تكون في الأجل القصير، الشيء الأكثر أهمية هو أنه بغض النظر عن الوزن الذي يكتسبه من توقفوا عن التدخين تقل لديهم مخاطر الوفاة من أمراض القلب والشرايين. هذا أمر مهم جدا بالنسبة للمدخنين الحاليين…وإذا تمكنوا من خفض وزنهم يمكنهم الاستفادة أكثر من هذه المنافع الصحية”.

المصدر: سكاي نيوز