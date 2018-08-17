وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني صباح الجمعة إلى مدينة غزني بهدف الاطلاع على الوضع الأمني عن كثب بعد أيام من الاعتداءات التي شنها عناصر حركة طالبان والمعارك الشرسة التي وقعت هناك.

وقالت الرئاسة الأفغانية في بيان لها إن “الرئيس اشرف غني وصل صباح اليوم إلى غزني لمتابعة الوضع الأمني فيها”، وأضافت “خلال هذه الزيارة والى جانب مشاركته في مراسم الفاتحة سيلتقي مع المسؤولين الأمنيين وسكّان المدينة”.

وأعلنت مصادر محلية عن “تجدد الاشتباكات في المدينة الليلة الماضية وسمع دوي إطلاق النار في مناطق بشتون آباد وتوحيد آباد”.

المصدر: سبوتنيك