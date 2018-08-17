حرق مستوطنون صهاينة في ساعة متأخرة من مساء الخميس جرافة بين بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مستوطني يتسهار احرقوا جرافة بين عوريف وعصيرة القبلية تعود للمواطن الفلسطيني علي عيسى”.

واضاف المصادر ان “المستوطنين شنوا هجوما على مركبات المواطنين واستهدفوها بالحجارة اثناء مرورها طريق نابلس –قلقيلية”.

يذكر ان المستوطنين الصهاينة يتعمدون بصورة دائمة على الاعتداء على أملاك وأرزاق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحماية مباشرة من قوات العدو الاسرائيلي بما يخالف كل الاعراف والقوانين الدولية التي تؤمن الحماية للمدنيين في زمن الحرب والاحتلال كما في زمن السلم.

المصدر: فلسطين اليوم