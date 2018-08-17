زعمت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن مستوطنة صهيونية قتلت مساء الخميس في عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة “حفات جلعاد” بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت وسائل اعلام العدو “تمكن منفذ العملية وهو سائق فلسطيني من الانسحاب من مكان العملية”.

وقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى المكان وأعلنت الاستنفار للبحث عن منفذ العملية، حيث تم العثور على المركبة بعد وقت قصير.

وفي وقت لاحق كشف جيش العدو الإسرائيلي أن سبب مقتل المستوطنة كان حادث سير عادي وليس عملي دهس كما زعمت وسائل الاعلام الصهيونية.

المصدر: فلسطين اليوم