ذكرت السلطات الفيليبينية الجمعة أن طائرة ركاب صينية انحرفت عن المدرج وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي وسط هطول أمطار غزيرة، وتم اجلاء جميع ركاب الطائرة الذين لم يصب أحد منهم بأذى.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفيلبينية أريك أبولونيو إن الطائرة، التي كانت متوجهة من شيامن في جنوب غرب الصين الى الفيليبين وعلى متنها 157 راكبا و8 من أفراد طاقمها، هبطت خلال محاولتها الثانية قبل ان تنزلق على العشب.

وأضاف “الجميع بأمان لكن كان عليهم استعمال منزلقات الطوارىء للنزول من الطائرة لأن الارض كانت موحلة”، مضيفا ان الحادثة حصلت خلال تساقط المطر بغزارة.

وطائرة البوينغ 737 التابعة لخطوط شيامن الجوية كانت لا تزال جاثمة قرب نهاية المدرج الرئيسي في المطار بعد ساعات على الحادثة التي حصلت في وقت متأخر الخميس.

وتعرض جناحا الطائرة ومحركاتها لأضرار بالغة، وفق وكالة الأنباء الصينية شينخوا، التي ذكرت ايضا أن الطائرة حلّقت حول المطار مدة ساعة قبل أن تبدأ محاولتها الأولى للهبوط. أ

وقد أدت الحادثة الى اقفال جزئي للمطار الرئيسي في الفيليبين.

وأغلقت سلطات المطار المدرج الرئيسي حتى الساعة الرابعة مساء (08,00 ت غ)، ما أدى الى الغاء بعض الرحلات او تأخيرها أو تحويلها لمطارات اخرى.

وقال أبولونبو إن المدرج المخصص للطائرات الأصغر استمر في العمل، مضيفا أن الحادثة تسببت بتأخير آلاف المسافرين وبينهم الكثير من السياح.

وأشار ان تحقيقا قد فتح لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية