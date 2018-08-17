نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام خلال الاسبوع الجاري بحق ستة إرهابيين دينوا بتهم تتعلق بالارهاب، بحسب بيان لوزارة العدل الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان “تم تنفيذ احكام الإعدام خلال هذا الأسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي”.

وأضافت أن “التنفيذ جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الاجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الاحكام وحسب القانون”.

وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن قضايا هؤلاء تتعلق بالارهاب وصدرت بحقهم أحكام وفقا لقانون مكافحة الارهاب.

وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية حيث السجن الذي تنفذ فيه أحكام الاعدام إن بين المدانين شخصا يحمل الجنسية السورية.

وكانت السلطات نفذت في حزيران/يونيو الماضي حكم الاعدام بحق 13 ارهابياً مدانا، بناء على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقضت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، بالإعدام او السجن مدى الحياة، بحق أكثر من 300 من الارهابيين الأجانب، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية