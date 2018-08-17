أنقذ خفر السواحل الإيطاليون أكثر من 170 مهاجرا في المياه الدولية وطلبوا من مالطا استقبالهم، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وبحسب بيان لوزير الداخلية الإيطالي فإن السفينة كانت في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا مساء الأربعاء، وأبحر زورق مالطي قربها “دون تقديم المساعدة”.

وقال الوزير “واكب المالطيون السفينة إلى المياه الإيطالية ونقلت سفينة لخفر السواحل الإيطاليين مهاجرين على متنها دون إبلاغ وزارة الداخلية في حين كان لا يزال في المياه المالطية”.

وأضاف “طلبت من السفينة الإيطالية الاتصال بسلطات مالطا لتضع في التصرف ميناء لإنزال المهاجرين”.

وأوضح “بعد استقبال 700 ألف مهاجر خلال سنوات أعتقد أن إيطاليا قامت بواجبها وواجب الآخرين”.

وكانت مالطا قد أعلنت الثلاثاء أنها تسمح للسفينة الإغاثية “أكواريوس” التي أنقذت نحو 141 مهاجرا قبالة السواحل الليبية الجمعة بالرسو في مرفئها، إثر التوصل لاتفاق حول توزيع المهاجرين بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية