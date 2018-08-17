توقيف اشخاص عملوا على تكبيل سيدة سورية وتعنيفها في تكريت عكار

تمكنت دورية من مخفر درك بينو عكار عصر الخميس من توقيف عدة اشخاص عملوا على تكبيل سيدة سورية وتدعى فاطمة.ج.ك عمرها 34 سنة وتعنيفها في بلدة تكريت (عكار) ومن بين الموقوين زوجها محمد.ر.ح سوري الجنسية 35 سنة، وع. م.ع من بلدة تكريت، ورياض.خ 24 سنة سوري وكوثر.ش و شقيتها سوزان ، الذين كانوا يعملون على انزال فاطمة وهي مكبلة من داخل صندوق سيارة نوع هيونداي لون اسود كانت قد نقلت فيها فاطمة من الجية الى عكار .

وقد تبين ان فاطمة كانت قد غادرت منزلها الى منطقة الجية اثر خلافات عائلية مع زوجها الذي عمد على اعادتها بالاكراه بالتعاون مع الموقوفين الذين اودعوا جميعا القضاء المختص، في حين تم نقل فاطمة الى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام