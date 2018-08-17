أعلنت حركة مقاطعة الكيان الإسرائيلي “BDS”، أنها تمكنت من إجبار سفينة الشحن “كورنيليوس- أ”، والتي تعمل مع شركة “زيم” الصهيونية على تغيير مسارها، وحالت دون رسوها في ميناء رادس بتونس.

من جهتها، قالت شركة “زيم” الإسرائيلية إن “السفينة المعنية ليست تابعة لزيم، ولا تستأجرها”، وفقا لما نقله موقع “واللا” العبري.

ووفقا للجدول الزمني الظاهر على موقع “ZIM” الإلكتروني، في الخامس من آب/أغسطس الجاري، كان من المفترض أن تصل السفينة إلى ميناء “رادس” في تونس، ولكن بعد ذلك دعت منظمة “TACBI”، الحكومة التونسية إلى منع السفينة من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

يشار إلى أن الحملة التونسية من أجل المقاطعة الثقافية والأكاديمية للكيان الإسرائيلي (TACBI) نشرت على موقعها الالكتروني، الخميس الماضي، بيانا جاء فيه “أعلم الاتحاد العام التونسي للشغل أن السفينة “كورنيليوس- أ” الـمؤجرة من قبل شركة النقل البحري الإسرائيلية زيم قد عادت في النهاية أدراجها.

المصدر: وكالة معاً