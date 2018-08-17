كشفت القناة العاشرة في تلفزيون العدو عن لقاء سري جمع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بمبعوث قطري في قبرص في حزيران/يونيو الماضي بحثا خلاله الوضع في غزة وآفاق الهدنة بين الكيان الإسرائيلي وحماس.

وفي تفاصيل اللقاء، قالت القناة إن ليبرمان اجتمع مع المبعوث القطري الخاص ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يوم 22 حزيران/يونيو في مطار نيقوسيا بقبرص.

وقالت القناة إن الدوحة وعدت الكيان الإسرائيلي بتخصيص 350 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية في القطاع، وعبرت عن استعدادها للتوسط في المفاوضات بين الكيان وحماس حول تسليمها جثث الجنود الصهاينة.

ورفض الكيان الإسرائيلي اقتراحات قطر للتوسط بينها وبين حماس خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل معارضة مصر القوية لذلك، وقررت مواصلة الاعتماد على وساطة القاهرة، وفقا للقناة العاشرة.

المصدر: وكالات