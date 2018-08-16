فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 16-8-2018.

السويداء وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في المنطقة المتداخلة اداريا بين ريفي السويداء الشمالي الشرقي ودمشق الجنوبي الشرقي وسيطر على المنطقة الجنوبية الغربية من تلول الصفا بعد التقاء القوات السورية المنطلقة من تل العلم بالقوات المتواجدة في قبر الشيخ حسين، كما تقدمت القوات بعد التقائها مع القوات الاخرى من الجنوب باتجاه الشمال مسافة 12 كلم.

دير الزور وريفها:

ـ القى طيران “التحالف الدولي” منشورات ورقية على المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، طالبهم فيها بالاستسلام.

ـ عُثر على جثة شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية الصبحة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مسلحان اثنان من “قسد”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلُّهم، على الطريق الواصل بين مدينة الطبقة وقرية المحمودلي في ريف الرقة الغربي.

ـ تم انتشال 4 جثث من تحت أنقاض أحد المباني، في حارة البدو بمدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

الحسكة وريفها:

ـ عُثر على جثة أحد مسلحي “قسد” مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ـ غادرت منظمة “أطباء بلا حدود” المشفى الوطني في مدينة الحسكة، بسبب تهديد أحد موظفيها من قبل مجهولين.

حلب وريفها:

ـ أصيب 4 مدنيين، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون، قرب دوار “الدلو” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، في حي المحمودية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ اطلق مسلحون مجهولون النار على مبني “المحكمة” التابعة لـ “قسد”، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ خرجت تظاهرة لأهالي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، طالبت بحل “المجلس المحلي “التابع للمجموعات المسلحة، في المدينة، وانتخاب “مجلس جديد”.

ـ سرقت “هيئة تحرير الشام”، “أكبال الهاتف” في قرية كوسنيا، بريف حلب الجنوبي الغربي.

إدلب وريفها:

-دمر الجيش السوري نقطة محصنة لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضى على من فيها من إرهابيين من بينهم مهند رضوان الصالح وعبد اللطيف خالد القدور.

واستهدف الجيش برمايات مدفعية تجمعا كبيرا لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، أسفرت عن تدمير عدة آليات دفع رباعي مزودة برشاشات ومقتل عدد من الإرهابيين وذلك بالتزامن مع تحقيق الجيش إصابات محققة في صفوف المجموعات الإرهابية في قرية سكيك.

ـ قُتل 5 أشخاص بينهم 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوتين ناسفتين بهما، زرعهما مسلحون مجهولون على حاجز لـ “الهيئة”، على الطريق الواصل بين مدينة سراقب وبلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي.

ـ اعتقلت “الجبهة الوطنية للتحرير” 15 شخصاً، في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بسبب سعيهم إلى المصالحة مع الجيش السوري.

ـ اقتحم مسلحو “هيئة تحرير الشام” “جامعة حلب الحرة” بمدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وصادروا ممتلكاتها.

ـ انفجرت سيارة مفخخة، على الطريق الواصل بين مدينة سرمدا وبلدة حزانو بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ اعتقلت هيئة تحرير الشام” 15 مسلحاً من “الجبهة الوطنية للتحرير”، في قرية آفس بريف إدلب الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

ـحدثت اشتباكات ليلة امس، قرب قصر المحافظ الجديد جنوب دوار الجرة بحي القصور بمدينة إدلب، بين مجموعتين مسلحتين استُخدمت فيه القذائف الصاروخية، ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخرين.

حماة وريفها:

-نفذ الجيش السوري ضربات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية على الأطراف الغربية والجنوبية لمدينة اللطامنة بالريف الشمالي وأوقع قتلى ومصابين بين أفرادها ودمر لهم أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.

المصدر: الاعلام الحربي