كشف مصدر في الخارجية الألمانية أن الشرطة التركية اعتقلت مواطنا ألمانيا بتهمة ممارسة “الدعاية الإرهابية”، وذلك بعد انتقاده الحكومة التركية على الإنترنت.

ونقلت إذاعة NDR الألمانية عن محام تركي يمثل المعتقل قوله إن سبب اتهام موكله “بالدعاية الإرهابية” يعود إلى انتقاده للحكومة التركية على صفحته في “فيسبوك”. وذكرت NDR أن الشرطة ألقت القبض على مواطن ألماني من أصل كردي أثناء زيارته لوالدته في بلدة ساريباساك شرقي البلاد. وأضافت الشبكة أن المعتقل يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا ويعيش في البلد منذ عام 1992.

وجاء اعتقال الرجل بعد أيام من دخول وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس على خط الأزمة الدبلوماسية القائمة بين أنقرة وواشنطن بطلبه من السلطات التركية إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الخاضع للإقامة الجبرية في تركيا بتهمة التجسس والإرهاب ودعم الداعية التركي فتح الله غولين و7 مواطنين ألمان معتقلين في البلاد. وتعتقل السلطات التركية 8 ألمان لأسباب سياسية.

المصدر: موقع روسيا اليوم