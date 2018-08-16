أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال لاجئ عراقي يشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش” وقتل شرطي. وجاء في بيان صدر عن وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس أن المواطن العراقي يدعى عمر أمين ويبلغ من العمر 45 عاما، ومثل الأربعاء أمام محكمة الصلح الاتحادية في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا في إطار البت في ترحيله إلى العراق.

وورد في مذكرة اعتقال بحق أمين أصدرتها السلطات العراقية أنه قتل شرطيا خلال مهاجمة منزله في مدينة راوة الواقعة في محافظة الأنبار العراقية في يونيو 2014، وانتقل بعد 5 أشهر من جريمته في راوة إلى الولايات المتحدة ليستقر في ساكرامينتو وحصل على وضع لاجئ.

ويرى الادعاء العام الأمريكي أن عائلة أمين قدمت الدعم لمسلحي “داعش” و”القاعدة”، فيما شارك هو في عمليات المسلحين وساعدهم على زرع عبوات ناسفة ونقل عناصر التنظيمين وجمع التمويل لهم ونهب شاحنات وخطف سائقيها.

المصدر: موقع روسيا اليوم