حيا “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الخميس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن خلاله المقاومين الأبطال، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للانتصار الذي قضى على الأحلام الأميركية والصهيونية بولادة شرق أوسط جديد.

وأكد اللقاء أن “الإنتصار التاريخي على العدو الإسرائيلي إنما جاء بفعل التلاحم بين اللبنانيين جميعا، شعبا وجيشا ومقاومة من خلال الصمود والثبات والصبر”، ولفت الى ان “هذا الانتصار كان بفعل حكمة المقاومة وبأسها وشجاعتها على مدى ثلاثة وثلاثين يوما من المواجهات البطولية التي أذاقت العدو طعم الهزيمة وأذلته وحطمت جبروته”.

وشدد اللقاء على “اعتزازه بالجيش اللبناني الذي أثبت أنه بعقيدته الوطنية يشكل الدرع الحصينة للوطن في مواجهة التهديدات الإسرائيلية والإرهاب التكفيري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام