أقر المدعي العام لحي موسكوفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ، اليوم الخميس، عريضة الاتهام في القضية الجنائية المتهم فيها أحد المشردين بتوجيه 138 طعنة لمواطن باستخدام سكينين ما أدى إلى مقتله.

وجاء في البيان “في نيسان/أبريل 2018، بينما كان المتهم في شقة الضحية، وعلى خلفية كراهية شخصية، وجه المتهم للضحية 138 طعنة بسكينين، في منطقة الرأس والرقبة والجذع والأطراف العلوية. ولقي الضحية مصرعه في مكان الحادث”.

ووفقا للتحقيقات، فإنه ليس لدى المتهم المذكور محل إقامة، ما حدا به للنوم على سلم أحد المنازل، حيث تعرف على الضحية.

وأحيلت القضية إلى محكمة موسكوفسكي الجزئية بمدينة سانت بطرسبرغ للنظر فيها تحت مادة “القتل”.

المصدر: سبوتنيك