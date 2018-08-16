لقي عشرات من مرتزقة العدوان على اليمن مصرعهم وأصيب آخرون وتم تدمير عدد من آلياتهم في قصف صاروخي ومدفعي وكسر زحوفات وعملية هجومية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا في عملية هجومية على أحد مواقعهم قبالة جبال عليب في نجران ، وسيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع كان يتمركز فيها المرتزقة غرب موقع السديس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً نوع بدر 1 على معسكر قوة الواجب السعودي ، و تم كسر زحفين للمرتزقة قبالة السديس وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم ودمرت آلية. ونفذت وحدة الهندسة عدة كمائن خلال العملية . وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة وغرب موقع السديس .

وفي جيزان كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة على مواقع شرق جبل الدود ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، ونفذت وحدة الهندسة كميناً مباغتاً أجبرهم على الفرار .

واستهدفت وحدة القناصة سبعة من المرتزقة شرق وقبالة الدود ، في حين دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع نعشاو وقبالة الدخان والدود بالقطاع محققة إصابات مباشرة .

وأوضح المصدر أنه تم استهداف رشاش عيار 50 بصاروخ موجه شرق الدخان بجيزان ، مبيناً أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير .

وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة بصاروخ موجة ، كما تدمير آلية عسكرية وقتل من كانوا على متنها قبالة منفذ علب .

وأكد المصدر تدمير آليتين للمرتزقة ومصرع من عليهما خلف تبة الروسي بالضباب ، كما تم تفجير تجمعات لهم في الضباب بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم .

وفي محافظة الجوف دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة بمديرية خب والشعف ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمرتزقة جنوب الساحل في ميدي ، وكسر زحف واسع لهم شرق جبل النار في حرض رافقه تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والحربي الذي شن أكثر من 31 غارة ، و أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

المصدر: وكالة سبأ