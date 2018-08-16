أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سورية عازمة على استعادة كل ذرة من ترابها إلى سيطرة الدولة السورية، استمرارا للنجاحات التي حققتها في حربها على الإرهاب وخاصة الإنجازات التي أحرزها الجيش العربي السوري في كل أنحاء سورية وجنوب البلاد مؤخرا.

وشدد المقداد خلال لقائه يوم أمس وفد الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الموريتاني برئاسة الامين العام للحزب محفوظ ولد عزيز على أهمية العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الشقيقين في سورية وموريتانيا في كل المجالات معربا عن شكره للوفد الضيف على تضامنهم وتأييدهم القوي والمبدئي لسورية.

من جهته أعرب ولد عزيز وأعضاء الوفد عن اعتزازهم بالانتصارات التي أحرزها الجيش العربي السوري على الإرهاب والتي لم تكن لتتحقق لولا القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد وصمود وشجاعة الشعب العربي السوري.

ونوه الوفد الزائر بحفاظ سورية على بوصلتها العربية باعتبار فلسطين القضية المركزية للامة مؤكدين على تضامن الشعب الموريتاني مع سورية التي تخوض حربها على الإرهاب نيابة عن الأمة العربية وكل الأحرار في العالم في مواجهة المخططات الإسرائيلية والغربية وأدواتهم في المنطقة المتحالفة مع الإرهاب الدولي.

حضر اللقاء اللجنة المركزية في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الشيخ ولد المصطفى، سيدي أحمد يورع، المصطفى الشيخ أحمد، ومن الجانب السوري مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية ومدير مكتب نائب الوزير.

المصدر: سانا