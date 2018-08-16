عوضت أسواق النفط اليوم الخميس بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت بكين إنها سترسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

لكن الرهان في السوق مازال على انخفاض الأسعار في ظل النزاع والمخاوف من تباطؤ اقتصادي في الأسواق الناشئة.

وفي الساعة 0712 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.11 دولار للبرميل مرتفعة 0.35 بالمئة بما يعادل 0.5 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 65.17 دولار للبرميل حيث كبحها بعض الشيء ارتفاع مستويات إنتاج الخام الأمريكي والمخزونات.

وفقد كلا الخامين القياسيين أكثر من اثنين بالمئة في تداولات اليوم السابق.

وقال المتعاملون إن الأسواق مرتفعة اليوم بفضل أنباء أن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أمريكيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في وقت لاحق من أغسطس آب.

المصدر: رويترز