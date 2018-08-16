نظم أبناء وقبائل مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة اليمنية الخميس وقفة احتجاجية تحت شعار “لصون أعراضنا أعيادنا جبهاتنا” تنديدا واستنكارا بجرائم العدوان السعودي الامريكي المتواصلة بحق ابناء الشعب اليمني واخرها استهدافه لطلاب منطقة ضحيان بصعدة وجرائمه المتواصلة على ابناء الحديدة والتي اخرها استهدافه لمنازل المواطنين بمديرية الدريهمي مخلفا عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الدريهمي.

وخلال اللقاء الحاشد ألقيت العديد من المشاركات كلمات، أكدت ضرورة التحرك الشعبي لدفاع عن الوطن والاعراض والثأر لدماء الأبرياء معلنيين النفير العام الى جبهة الساحل الغربي ورفدها بالرجال والعتاد لمواجهة الغزاة والمحتلين.

واستنكر المشاركون في الوقفة جريمة استهداف حافلة أطفال طلاب المركز الصيفي في ضحيان صعدة والجرائم المتواصلة على ابناء مديرية الدريهمي وتهامة بشكل عام من قبل طيران العدوان الامريكي السعودي وبوارجه المعادية، وطالبوا “القوة الصاروخية والطيران المسير بأخذ الثأر من قاتلين الابرياء”.

المصدر: موقع انصار الله