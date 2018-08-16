رأى النائب شامل روكز في حديث إذاعي أن “الجميع يتقاذف التهم عمن يعطل الحكومة”، مؤكدا أن “لا شيء جديدا حتى الساعة حول عملية التشكيل”.

وأشار إلى أن “كل الرهانات على أن تكتل لبنان القوي سيتنازل عن قاعدة الانتخابات، هي رهانات غير صحيحة واذا استمرت ستؤدي الى عقد كبيرة وجديدة”، معتبرا ان “نتائج الانتخابات أعطت لبنان القوي الحيثية ليتمثل في الجبل”.

وعن توزير مسيحي بدلا من درزي، قال “ان الامر غير مطروح الآن، ولكن اذا أراد الافرقاء تسهيل ولادة الحكومة فجميع الحلول ممكنة”.

وعن العلاقة مع سوريا وكلام الرئيس المكلف سعد الحريري الأخير عن التطبيع، رأى أنه “يجب تأمين المصالح اللبنانية في ظل سيطرة الحكومة السورية على الحدود مع لبنان، ويجب تحديد العلاقة مع دمشق ومستواها عبر المشاورات”، مؤكدا “ضرورة البقاء على الحياد الإيجابي عما يجري في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام