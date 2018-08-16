وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر رئاسي يعيد النظر في التوجيه الخاص بإجراءات ضمان الأمن السيبراني لجهة تسهيل استخدام السلاح الإلكتروني.

وأفادت صحيفة “وال سترست جورنال” نقلا عن مصادرها أن ترامب رفع قيودا يتضمنها التوجيه رقم 20 العائد لعهد سلفه باراك أوباما، تضبط شروط لجوء الرئيس إلى “استخدام السلاح الإلكتروني ضد أعدائه”، من دون ذكر تفاصيل حول التعديلات.

ووصف أحد المسؤولين أمر ترامب بأنه “خطوة هجومية إلى الأمام”، من شأنها أن تساعد في إجراء العمليات العسكرية ومنع التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن جون بولتون مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، كان منذ توليه منصبه في نيسان/أبريل الماضي يضغط من أجل تغيير التوجيه رقم 20، الذي يمثل خطة لضمان الأمن السيبراني تحدد معايير استجابة الهيئات الحكومية الأمريكية للتهديدات الإلكترونية.

المصدر: وكالات