قال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حسن خليل “نريد البقاع النموذج الذي يختصر قيم لبنان بأجمعها ويختصر حضور هذا الوطن في وجدان العالم وطنا للعيش الواحد والعيش المشترك ووطن الوحدة الوطنية الخالصة”.

ودعا خليل في حديث له الخميس “بالابتعاد عن الخطاب الذي يفرق بين الناس”، وتابع “نستعيد مع إمامنا السيد موسى الصدر خطاب القسم في بعلبك”، ولفت الى ان “هذا الخطاب يستأهل أن يدرس في منظومة العمل السياسي في لبنان لأنه شكل قاعدة حقيقية لكيفية التعاطي مع قضايا هذا الوطن في السياسة والاقتصاد والإنماء وفي كل ما يتصل بحياة الناس ليس فقط على مستوى البقاع بل على مستوى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام