انخفضت اليوم اسعار المشتقات النفطية في لبنان بمعدل 100 ليرة لبنانية لكل من صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان والديزل أويل وقارورة الغاز، في حين استقر سعر صفيحة المازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات اصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان: 28500 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان: 27900 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات: 19400 ليرة لبنانية

– مازوت احمر: 19500 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات: 15500 ليرة لبنانية

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 70,76 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام