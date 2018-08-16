اشترط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أي حديث عن إعادة إعمار سوريا بالتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها “اتفق الوزير بومبيو والمبعوث الخاص دي ميستورا على أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية اتباع الطريق السياسي، وأن من السابق لأوانه أي حديث عن إعادة إعمار (سوريا) في ظل غياب الحل السياسي هناك”.

وأضاف البيان أن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يقضي بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وحسب البيان، فإن بومبيو تطرق أيضا إلى قضية اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن عودتهم يجب أن تجري بمشاركة المؤسسات الأممية المعنية وبعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في سوريا.

المصدر: وكالات