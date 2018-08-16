صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة مستعدة لمناقشة القضايا مع واشنطن من دون تهديدات.

وجاء تصريح وزير الخارجية التركي هذا خلال مؤتمر السفراء العاشر في أنقرة الأربعاء، على خلفية تفاقم التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا منذ حوالي عامين بتهمة الإرهاب والتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، والذي تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب هذه القضية، وردت أنقرة عليها بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الأمريكية.

وتطرق جاويش أوغلو في كلمته أيضا إلى موضوع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن هذه العلاقات تستمر في التطبيع، مشيرا إلى أنه سيلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس لمناقشة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول.

كما ذكر جاويش أوغلو أن تركيا تعمل كذلك مع روسيا على إعفاء بعض فئات المواطنين من تأشيرات الدخول، مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا على إعفاء رجال الأعمال، وخاصة سائقي الشاحنات وغيرهم من التأشيرات.

المصدر: وكالات